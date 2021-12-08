Послы Евросоюза утвердили санкции против ЧВК "Вагнера"
Под ограничения попали россияне
Послы стран Европейского Союза утвердили санкции против боевиков "ЧВК Вагнера". Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"Послы ЕС сегодня решили дать зеленый свет санкциям против "группы Вагнера". ЕС также добавит 3 лиц, связанных с группой своего режима санкций в отношении прав человека, 1 человека в список по Ливии, 3 в список по Украине и 2 физических лиц и 3 юридических лиц в список по Сирии. Все из России", - говорится в сообщении.
Ранее предполагалось, что санкции будут касаться бывшего офицера российских специальных сил, главы группировки Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичка и причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.
Напомним, недавно международная группа расследователей Bellingcat обнародовала расследование по "сливу" спецоперации с задержанием боевиков российской "ЧВК Вагнера", причастных к военным преступлениям. Журналисты утверждают, что президент Украины Зеленский был полностью извещен об операции.