Послы Евросоюза утвердили санкции против ЧВК "Вагнера"

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Под ограничения попали россияне

Послы стран Европейского Союза утвердили санкции против боевиков "ЧВК Вагнера". Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС сегодня решили дать зеленый свет санкциям против "группы Вагнера". ЕС также добавит 3 лиц, связанных с группой своего режима санкций в отношении прав человека, 1 человека в список по Ливии, 3 в список по Украине и 2 физических лиц и 3 юридических лиц в список по Сирии. Все из России", - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что санкции будут касаться бывшего офицера российских специальных сил, главы группировки Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичка и причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

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Напомним, недавно международная группа расследователей Bellingcat обнародовала расследование по "сливу" спецоперации с задержанием боевиков российской "ЧВК Вагнера", причастных к военным преступлениям. Журналисты утверждают, что президент Украины Зеленский был полностью извещен об операции.