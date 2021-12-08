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Послы Евросоюза утвердили санкции против ЧВК "Вагнера"

ЕС
Фото из открытых источников

Под ограничения попали россияне

Послы стран Европейского Союза утвердили санкции против боевиков "ЧВК Вагнера". Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС сегодня решили дать зеленый свет санкциям против "группы Вагнера". ЕС также добавит 3 лиц, связанных с группой своего режима санкций в отношении прав человека, 1 человека в список по Ливии, 3 в список по Украине и 2 физических лиц и 3 юридических лиц в список по Сирии. Все из России", - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что санкции будут касаться бывшего офицера российских специальных сил, главы группировки Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичка и причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

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Напомним, недавно международная группа расследователей Bellingcat обнародовала расследование по "сливу" спецоперации с задержанием боевиков российской "ЧВК Вагнера", причастных к военным преступлениям. Журналисты утверждают, что президент Украины Зеленский был полностью извещен об операции.

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