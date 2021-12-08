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Подготовка теракта: В Черкасской обл. правохранители предотвратили расстрел студентов

Полиция
МВД

У двух студентов изъяли пистолеты

В Черкасской области два студента колледжа угрожали массово расстрелять одногруппников. Информацию о подготовке теракта они распространили в соцсети "Вконтакте". Об этом сообщает Служба безопасности Украины. 

"По данным следствия, установлено, что два студента местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании к массовому расстрелу одногруппников. Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками", - говорится в сообщении.

Во время обысков у студентов изъяли два пистолета, а также компьютеры с доказательствами подготовки теракта. 

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".

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Напомним, бывший сотрудник Службы безопасности Украины пришел в Государственное бюро расследований с признаниями в убийстве человека. Убийство произошло в одном из столичных отелей в ночь на 29 октября. По словам мужчины, к нему обратился знакомый с предложением организовать террористический акт в столице, однако он отказался. Тогда между мужчинами завязалась драка, в результате которой бывший сотрудник СБУ нанес ножевое ранение "вербовщику".

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