По данным ученых, среднее количество новых COVID-случаев в Украине уменьшилось до 10 318 человек в день. Тогда как среднее количество летальных исходов – 430 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Как отмечается, академия использовала две модели для построения прогнозов на ближайшее время – статистическую модель Facebook Prophet и компартментную модель SEIR-U.

Согласно прогнозным вычислениям:

среднее количество новых случаев будет равно 9410 (SEIR_U) или 8626 (Prophet) в течение недели 8-14 декабря 2021 года;

7677 (SEIR_U) или 7279 (Prophet) – в течение недели 15-21 декабря 2021 года.

Кроме этого, эксперты добавили, что по сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов уменьшилась втрое, тогда как новых выявлений уменьшилось в 2,2 раза.

Количество занятых коек для COVID-больных в больницах сократилось на 40%, суточные госпитализации сократились почти вдвое, а смертность упала на 37%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 7 декабря, лабораторно подтвердили 9371 случай коронавирусной болезни COVID – 19, госпитализированы 2998 человек, летальных исходов – 450, выздоровело-26 804 человека.