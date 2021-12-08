Пандемия COVID-19: "Омикрон"-штамм могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer
Две дозы может быть недостаточно
Новый штамм коронавируса "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer. Об этом говорится в исследовании компании, сообщает NBC.
Результаты лабораторного исследования показывают, что третья доза их вакцины обеспечивает аналогичный уровень нейтрализующих антител к "Омикрону", сопоставимый с двумя дозами против исходного коронавируса и других вариантов, которые появились.
В образцах крови тех, кто получил только первичную серию вакцины, в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.
"Это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от заражения "Омикроном", - заявили компании.
К слову, ранее ученые из Австралии сообщили об обнаружении варианта штамма коронавируса COVID-19 "Омикрон".
Напомним, по состоянию на вчера, 7 декабря, новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 57 странах. В то же время ВОЗ пока не делает выводов относительно его влияния на глобальную эпидемиологию COVID-19.