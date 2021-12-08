Пандемия COVID-19: "Омикрон"-штамм могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Две дозы может быть недостаточно

Новый штамм коронавируса "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer. Об этом говорится в исследовании компании, сообщает NBC.

Результаты лабораторного исследования показывают, что третья доза их вакцины обеспечивает аналогичный уровень нейтрализующих антител к "Омикрону", сопоставимый с двумя дозами против исходного коронавируса и других вариантов, которые появились.

В образцах крови тех, кто получил только первичную серию вакцины, в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.

"Это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от заражения "Омикроном", - заявили компании.

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К слову, ранее ученые из Австралии сообщили об обнаружении варианта штамма коронавируса COVID-19 "Омикрон".

Напомним, по состоянию на вчера, 7 декабря, новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 57 странах. В то же время ВОЗ пока не делает выводов относительно его влияния на глобальную эпидемиологию COVID-19.