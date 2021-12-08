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Новым канцлером Германии официально стал Олаф Шольц

Кандидатуру поддержали 395 депутатов

Парламент Германии, Бундестаг, избрал социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером страны. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что кандидатуру Шольца во время тайного голосования поддержали 395 депутатов. В то же время 303 парламентария высказались против, еще 6 депутатов воздержались.

Для избрания кандидату было достаточно получить 369 голосов. Сейчас парламентское большинство имеет в Бундестаге 416 мандатов.

Справка

Олаф Шольц родился в 1958 году в Оснабрюке, изучал юриспруденцию, проходил альтернативную военную службу и работал адвокатом. Дважды был депутатом Бундестага с 1998 по 2001 год и с 2002 по 2011 год.

В 2007-2009 годах занимал пост министра труда в федеральном правительстве, а в 2011-2018 годах был первым бургомистром Гамбурга. С марта 2018 года руководил министерством финансов ФРГ и одновременно состоял в должности вицеканцлера.

Теперь 63-летний Шольц стал девятым канцлером Германии и четвертым канцлером от Социал-демократической партии.

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Напомним, недавно в Германии состоялась церемония по случаю завершение пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера страны. Во внутреннем дворе Министерства обороны организовали традиционный военный церемониал. 

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