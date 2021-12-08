"Нормандский формат": В МИД России допускают участие США

Москва на видит "противопоказаний"

США могут присоединиться к "нормандскому формату" и Россия не видит "противопоказаний" к этому. Об этом заявил и. о. руководителя Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий в комментарии "РИА Новости".

По словам российского чиновника, вопрос подключения США к формату звучит постоянно, и это зависит от позиции Вашингтона.

"В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину и от позиции Вашингтона зависит многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка имела свое влияние на Киев", - высказался Красницкий.

Напомним, недавно лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между Украиной и Российской Федерацией и выступили за возобновление переговоров в "нормандском формате". Соответствующее решение было принято из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настаивает на возобновлении работы в "нормандском формате" без предварительных условий, однако РФ тормозит переговорный процесс, избегая встреч.