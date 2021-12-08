В местной полиции пытаются установить личность погибшего. По словам правоохранителя Томаша Крупы, неизвестно, действительно ли погибший был гражданином Нигерии.

Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники полиции из-за инцидента находятся под наблюдением прокурора.

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Напомним, 12 ноября полиция Польши обнаружила тело молодого сирийца у границы с Беларусью. Правоохранители сразу не смогли установить причину смерти.

Ранее полиция пограничного Подляского воеводства сообщила, что вечером 2 декабря произошла очередная попытка массового нелегального пересечения границы Беларуси, при этом белорусские служащие слепили польских коллег стробоскопами и лазерами, мешая им останавливать мигрантов.

В понедельник, 6 декабря, пограничная служба Польши заявила, что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.