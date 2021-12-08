Минздрав принял решение о введении бустерной дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19

В Украине приняли решение о введение третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, ВИЧ-инфицированные. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку" .

"Сейчас уже принято решение, и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", - отметил он.

По его словам, речь идет о людях, которые:

получают гормональную терапию,

перенесли трансплантацию,

ВИЧ-инфицированные.

"Вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается. Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не ранее, чем с середины или конца января следующего года. Сейчас она не рекомендована", - подчеркнул Кузин.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украине бустерную прививку против COVID-19 могут разрешить через 9 месяцев после полной вакцинации.