Минсоцполитики: ФЛП, которые не смогли получить карантинные 8 тыс. грн весной, получат их до середины декабря

Физические лица-предприниматели, которые не получили весной карантинные 8 тысяч гривен, смогут сделать это еще раз. Постановлением правительства установлена дата до 15 декабря, сообщает пресс-служба Минсоцполитики .

"Застрахованные лица после поступления соответствующего сообщения для получения помощи в размере 8000 гривен смогут до 15 декабря 2021 года включительно сформировать и подать уведомление средствами портала "Дія" с указанием правильных реквизитов банковского счета для выплаты 8000 гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, согласно решению правительства от 6 декабря 2021 г. № 1267 перечисление компенсации будет проводиться АО "Ощадбанк" на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, в котором открыт счет.

Новости по теме: В Украине с сегодняшнего дня вырастут налоги для ФЛП

Ранее сообщалось, что средний и малый бизнес получит помощь во время карантинных ограничений. В частности, программы должны предусматривать льготы на аренду помещений, кредитование и уплату коммунальных услуг.