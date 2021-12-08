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В Минфин не заметили увеличения таможенных поступлений после санкций против контрабандистов , - Марченко

Сергей Марченко
Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Он считает, что таможенная служба "недорабатывает"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении "контрабандистов", но это не повлияло на увеличение поступлений от таможни. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Новому времени".

По его словам, санкции имеют свой эффект и влияют на деятельность тех людей, которые занимаются незаконными действиями.

"Однако сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", – сказал министр.

Он считает, что таможенная служба в этом плане "недорабатывает".

"Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сопоставим объем импорта, фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь 26,3, сентябрь 2020 – 27,3. Далее август 27,2, август 2020 года – 28,3. То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален", – отметил он.

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Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-10 украинской контрабанды.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили возобновление масштабной деятельности контрабандистов из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

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