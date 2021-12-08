МИД Украины отреагировал на разговор Байдена и Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Это первая официальная реакция Украины после разговора лидеров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что видеовстреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 7 декабря сделала возможным "сдерживание и деэскалацию". Про это сообщает Reuters.

"Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров", - отметил Дмитрий Кулеба.

"Сейчас, поскольку со стороны России не хватает конструктива, главный приоритет - это эффективно воплощать комплексный пакет сдерживания, чтобы удержать ее от дальнейшей военной эскалации", - сказал глава МИД, добавив, что для этого ведется тесное сотрудничество с союзниками "с обеих сторон Атлантического океана".

Дмитрий Кулеба отметил также, что ожидаемый разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в четверг позволит обсудить дальнейшие шаги для сдерживания России и "реанимации" "нормандского формата".

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Напомним, что вчера, 7 декабря, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели свои переговоры по видеосвязи продолжительностью два часа и пять минут. Путин и Байден в первую очередь обсудили обострение ситуации вокруг Украины, в частности угрозу полномасштабного российского вторжения. Кроме этого, они обсудили кибербезопасность и другие вопросы.