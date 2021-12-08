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МИД Украины отреагировал на разговор Байдена и Путина

Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Это первая официальная реакция Украины после разговора лидеров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что видеовстреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 7 декабря сделала возможным "сдерживание и деэскалацию". Про это сообщает Reuters.

"Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров", - отметил Дмитрий Кулеба. 

"Сейчас, поскольку со стороны России не хватает конструктива, главный приоритет - это эффективно воплощать комплексный пакет сдерживания, чтобы удержать ее от дальнейшей военной эскалации", - сказал глава МИД, добавив, что для этого ведется тесное сотрудничество с союзниками "с обеих сторон Атлантического океана".

Дмитрий Кулеба отметил также, что ожидаемый разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в четверг позволит обсудить дальнейшие шаги для сдерживания России и "реанимации" "нормандского формата". 

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Напомним, что вчера, 7 декабря, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели свои переговоры по видеосвязи продолжительностью два часа и пять минут. Путин и Байден в первую очередь обсудили обострение ситуации вокруг Украины, в частности угрозу полномасштабного российского вторжения. Кроме этого, они обсудили кибербезопасность и другие вопросы.

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