Коронавирус в Украине: За сутки лабораторно подтвердили 9371 случай коронавируса
При этом зафиксировали 450 летальных исходов
В Украине за минувшие сутки, 7 декабря, лабораторно подтвердили 9371 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Также накануне 26 804 человека выздоровели. При этом за сутки зафиксировали 450 летальных случаев, вызванных осложнениями от COVID-19.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 519 981 человек, выздоровели - 3 109 423 человека, а 89 436 - умерли.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- м. Киев – 1519;
- Винницкая область - 369;
- Волынская область - 379;
- Днепропетровская область - 358;
- Донецкая область - 723;
- Житомирская область – 187;
- Закарпатская область - 329;
- Запорожская область - 530;
- Ивано-Франковская область – 166;
- Киевская область - 489;
- Кировоградская область - 137;
- Луганская область – 147;
- Львовская область - 413;
- Николаевская область - 305;
- Одесская область - 284;
- Полтавская область - 705;
- Ровенская область - 397;
- Сумская область – 274;
- Тернопольская область – 184;
- Харьковская область - 309;
- Херсонская область – 201;
- Хмельницкая область - 390;
- Черкасская область - 376;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область - 78.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения проинформировали, что в Украине ни одного случая нового штамма коронавируса "Омикрон" пока не зафиксировано. Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание главе Минздрава Виктору Ляшко ежедневно обновлять информацию по этому варианту.