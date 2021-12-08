Коронавирус в Украине: За сутки лабораторно подтвердили 9371 случай коронавируса

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При этом зафиксировали 450 летальных исходов

В Украине за минувшие сутки, 7 декабря, лабораторно подтвердили 9371 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также накануне 26 804 человека выздоровели. При этом за сутки зафиксировали 450 летальных случаев, вызванных осложнениями от COVID-19.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 519 981 человек, выздоровели - 3 109 423 человека, а 89 436 - умерли.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

м. Киев – 1519;

Винницкая область - 369;

Волынская область - 379;

Днепропетровская область - 358;

Донецкая область - 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область - 329;

Запорожская область - 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область - 489;

Кировоградская область - 137;

Луганская область – 147;

Львовская область - 413;

Николаевская область - 305;

Одесская область - 284;

Полтавская область - 705;

Ровенская область - 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область - 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область - 390;

Черкасская область - 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область - 78.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения проинформировали, что в Украине ни одного случая нового штамма коронавируса "Омикрон" пока не зафиксировано. Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание главе Минздрава Виктору Ляшко ежедневно обновлять информацию по этому варианту.