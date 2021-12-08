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Коронавирус в Украине: За сутки лабораторно подтвердили 9371 случай коронавируса

коронавирус
Фото из открытых источников

При этом зафиксировали 450 летальных исходов

В Украине за минувшие сутки, 7 декабря, лабораторно подтвердили 9371 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также накануне 26 804 человека выздоровели. При этом за сутки зафиксировали 450 летальных случаев, вызванных осложнениями от COVID-19.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 519 981 человек, выздоровели - 3 109 423 человека, а 89 436 - умерли.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • м. Киев – 1519;
  • Винницкая область - 369;
  • Волынская область - 379;
  • Днепропетровская область - 358;
  • Донецкая область - 723;
  • Житомирская область – 187;
  • Закарпатская область - 329;
  • Запорожская область - 530;
  • Ивано-Франковская область – 166;
  • Киевская область - 489;
  • Кировоградская область - 137;
  • Луганская область – 147;
  • Львовская область - 413;
  • Николаевская область - 305;
  • Одесская область - 284;
  • Полтавская область - 705;
  • Ровенская область - 397;
  • Сумская область – 274;
  • Тернопольская область – 184;
  • Харьковская область - 309;
  • Херсонская область – 201;
  • Хмельницкая область - 390;
  • Черкасская область - 376;
  • Черновицкая область – 122;
  • Черниговская область - 78.

Новости по теме: Пандемия COVID-19: В Следующем году в Украине есть риск повторной вспышки COVID-19

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения проинформировали, что в Украине ни одного случая нового штамма коронавируса "Омикрон" пока не зафиксировано. Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание главе Минздрава Виктору Ляшко ежедневно обновлять информацию по этому варианту.

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