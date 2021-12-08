Хорватия поддержала вступление Украины в Евросоюз

Соответствующий документ подписали уже 6 стран

Хорватия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Государство стало шестым, которое подписало документ о поддержке вступления Украины в Европейский Союз. "Ценю активную позицию Загреба в поддержку европейских и евроатлантического стремления Украины. Важно, что сегодня была подписана совместная декларация о поддержке европейской перспективы Украины. Хорватия уже шестое государство Европейского Союза, с которым Украина заключила такой важный политический документ", - высказался Зеленский.

Напомним, не так давно Словакия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Тогда президенты стран также обсудили взаимодействие в энергетической сфере и ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что настало время для Европы составить четкую дорожную карту для вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Он отметил, что успех Украины как части европейской семьи будет успехом Европы в целом.