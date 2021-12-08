Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили снова отказался от лечения: Какая причина

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отказывается от лечения до тех пор, пока не будут выполнены санкции Службы государственного инспектора в отношении Министерства юстиции и Специальной пенитенциарной службы. Об этом сообщил его врач Николоз Кипшидзе, передают "Новости Грузия" .

"Я прекращаю всяческое медицинское лечение, и не прекращу протест, пока решения ведомства Толорая (Лонд Толорая, глава Службы госинспектора, - ред.) не будут выполнены, пока не отменят так называемые дисциплинарные меры и не восстановят нормальный допуск до меня посетителей", - заявил политик.

Также Саакашвили добавил, что к нему зашли работники тюрьмы и сообщили, что отберут у него телевизор и ограничат встречи с посетителями.

"Сегодня утром было обнародовано решение государственного инспектора, которое налагает штраф на Министерство юстиции за грубое нарушение прав президента. Примерно через шесть часов после этого заявления в мою камеру без предупреждения вошли двое сотрудников лечебного учреждения Глданской тюрьмы №18, в которых я узнал участников моих пыток. Они заявили мне, что из-за того, что я задел рукой аппарат для измерения давления с целью защиты, когда они собирались против моей воли мне провести медицинские манипуляции, департамент решил провести против меня дисциплинарные меры, что имеет в виду ограничить встречи и отобрать у меня телевизор", - говорится в его послании.

Новости по теме: Саакашвили обвиняет спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

Напомним, 1 октября экс-президента Грузии, главу Исполнительного Комитета реформ Украины Михеила Саакашвили задержали на родине. Там политик заочно приговорен к шести годам заключения.

Впоследствии он объявил голодовку и назвал себя политзаключенным. Позже Саакашвили перевели из исправительной колонии в пенитенциарное медицинское учреждение.

Кроме того, стало известно, что у Саакашвили обнаружили поражение мозга. Его транспортировали в военный госпиталь вследствие ухудшения самочувствия. Политик прекратил голодовку после перевода.