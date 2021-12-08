Дело MH17: Гаагский суд получил более 300 исков от родственников погибших

Укринформ

Неизвестно, кто выступает ответчиком по этим искам

Окружной суд в Гааге получил 301 иск о компенсации от родственников жертв рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом во время слушаний сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает "Корреспондент".

"На сегодня 301 иск о компенсации поступил в суд", - высказался судья, не уточнив, кто является ответчиком по этим искам.

Напомним, сегодня, 8 декабря, в Нидерландах началось очередное заседание суда в деле о сбитом в 2014 году малазийском самолете рейса MH17. По предварительному графику, заседания будут проходить 8-10 декабря и 20-24 декабря.

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В ноябре начался очередной блок судебных слушаний по делу о сбитом "Боинге", выполнявшем рейс МН17. Суд заслушал доклады следователей о результатах их работы, а также претензии родственников погибших. Подробнее об этом читайте в нашем материале.