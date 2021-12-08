Цены на газ для части украинцев могут снизить почти в шесть раз. Кого это коснется и как выбрать выгодный тариф

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"Нафтогаз" предложил НКРЕКУ подключить бытовых потребителей поставщика "последней надежды" к летнему предложению компании

Цену на газ для 350 тысяч домохозяйств могут снизить почти в шесть раз - с 45 до 8 гривен. 9 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрит такой вопрос. О том, кому могут снизить цены на газ, и как выбрать выгодный тариф, рассказываем далее.

О чем идет речь

В конце сентября 2021 года представители местного самоуправления, “Нафтогаз” и правительство подписали меморандум относительно неизменных цен на тепло для населения в течение отопительного сезона. Для населения цена была определена на уровне 7,4 грн за кубометр, а для бюджетных учреждений - 16,8 грн за кубометр с НДС.

Позже в Ассоциации городов обвинили “Нафтогаз” в том, что он самостоятельно определил объемы поставок "льготного" природного газа. Однако в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно. В “Нафтогазе” такое обвинение отвергли.

Но уже 22 ноября газораспределительная компания "Нафтогаз Украины", которая одновременно является поставщиком "последней надежды" предупредила об определенных изменениях. В частности, льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов будет действовать до 30 ноября, с 1 декабря цены существенно вырастут.

Так, с декабря цены на газ устанавливаются ежедневно по формуле, которую утвердил Кабинет министров. Уже 2 декабря поставщик “последней надежды” “Нафтогаз Украины” установил цену на газ для населения в размере 46,7 гривен за кубометр в месяц. На 3 декабря она составила 45,1 гривен.

Поэтому 4 декабря "Нафтогаз" предложил НКРЕКУ автоматически подключить бытовых потребителей поставщика "последней надежды" к базовому годовому предложению компании. По его условиям, потребители получают газ по цене 7,96 гривны за кубометр. Этот вопрос НКРЭКУ планирует рассмотреть на заседании 9 декабря.

Что такое поставщик “последней надежды"

Если поставщик газа теряет возможность оказывать услуги, то новым поставщиком домохозяйств или бизнеса (которые заключили договор с этой компанией) автоматически становится ПОН (поставщик последней надежды). Это так называемая страховка от внезапной потери нынешнего поставщика.

На сегодня роль ПОН в Украине выполняет государственная компания "Нафтогаз", но не дольше, чем 60 дней. В течение этого периода потребителю газа необходимо заключить договор с определенной компанией.

На сегодня "Нафтогаз Украины" поставщик последней надежды обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области.

По данным НКРЭКУ, ПОН обеспечивает природным газом более 47 тысяч бытовых потребителей.

Тарифы на газ в Украине

Украинцам доступны два тарифа на газ - годовой и месячный. Преимущества годового тарифа в том, что компании не имеют права повышать цену на голубое топливо в течение года, но могут снизить. С 1 декабря семеро поставщиков снизили свои годовые тарифы на газ. Теперь минимальная стоимость кубометра составляет 7,799 грн в компании ETG.UA.

Другие годовые тарифы на газ:

ООО "Агросинтез трейдинг" (NEOGAS) - 7,80

ГП "ЭВОДА ТРЕЙД" КП "Луцкводоканал" - 7,88

ООО "Черкассыгаз сбыт" - 7,89

ООО "Уманьгаз сбыт" - 7,89

ООО "Свободная энергетическая компания "ПАЛИВЭНЕРГО" - 7,90

ООО "Енергогарантія" - 7,95

ООО " ГП "Нафтогаз Украины" - 7,96

ООО "Газпостачсервіс" - 7,96

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" - 7,96

ООО "Волиньелектрозбут"- 7,98

ООО "Прикарпат Энерго-трейд" - 7,98

ООО "Закарпатье Энергосбыт" - 7,98

ООО "Львовгаз сбыт" - 7,99

ООО "Киевоблгаз сбыт" - 7,99

ООО "Ивано-Франковскгаз сбыт" - 7,99

ООО "Харьковгаз сбыт" - 7,99

ООО "Волыньгаз сбыт" - 7,99

ООО "Винницагаз сбыт" - 7,99

ООО "Ровногаз сбыт" - 7,99

ООО "Сумыгаз Сбыт" - 7,99

ООО "Хмельницкгаз сбыт" - 7,99

ООО "Черновцыгаз сбыт" - 7,99

ООО "Черниговгаз сбыт" - 7,99

ООО "Днепропетровскгаз сбыт" - 7,99

ООО "Житомиргаз сбыт" - 7,99

ООО "Николаевгаз сбыт" - 7,99

ООО "Запорожгаз сбыт" - 7,99

ООО "Тернопільоблгаз" - 7,99

ДП "Газпостач" ООО "Тернопільміськгаз" - 7,99

ООО "Полтавагаз сбыт" - 7,99

ООО " ТД "Лубныгаз" - 7,99

ООО "Закарпатгаз сбыт" - 7,99

ООО "ЙЕ энергия" - 7,99

ООО " ГП "Промсервис" - 7,99

ООО "ЛУБНЫГАЗ-ТРЕЙДИНГ" - 7,99

ООО "Мегаватт Энерго Компания" - 8,09

ООО "Эру Людям" - 8,10

ООО "Львівенергозбут" - 8,20

ООО "Донецкие энергетические услуги” (YASNO) - 8,46

ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

ООО "Київгазенерджи" - 8,70

ООО "Эру Трейдинг" - 8,90

ООО "Луганскгаз сбыт" - 8,99

ООО "Одессагаз-снабжение" - 9,20

ООО "Маргаз" - 9,75

ООО "Аскания Энерджи" - 9,95

ООО "Кременчуггаз-Трейдинг" - 9,99

ТМ "Светлогаз" (ООО "РИТЕЙЛ Сервис") - 9,99

ООО "ЛКТ Электрум" - 10,00

ООО "Свой" - 10,00

ООО "М Газ Трейдинг" - 10,18

ГП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз" - 10,20

ООО "Газпромпостач" - 10,80

ООО "Торговая электрическая компания" - 10,80

ООО "Гласкомерц" - 10,80

ООО "Галнафтогаз" - 10,99

ООО "Хмельницькенергозбут" - 11,00

ООО "ТАС Энергия Страны" - 11,22

ООО "Юниверс Газ" - 11,40

ООО "Стрийнафтогаз" - 11,99

ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания” - 13,50

Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки. За распределение топлива потребители платят операторам газораспределительных сетей (облгазов) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.

Тарифы на доставку газа

С 1 января 2022 года тарифы на распределение газа могут вырасти в среднем на 4,1%. Об этом свидетельствуют проекты решений по утверждению тарифов на распределение (доставку) газа в 2022 году НКРЭКУ.

Тарифы будут расти неоднородно. Расчеты облгазов варьируются в зависимости от региона. Согласно проекту, наибольший тариф – 2,95 грн за кубометр (с НДС) должно получить ООО Газпостачсервис (Винницкая область). Меньше всего могут платить за доставку потребители Киевгаза - 38 коп. за кубометр (с НДС).

ГазПравда

Сейчас цифры окончательно не утверждены. Они могут быть откорректированы после открытых обсуждений 13-15 декабря. К дискуссии приобщат общественность, специалистов и представителей облгазов.

В НКРЕКП отметили, что корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.



Как сменить поставщика газа

Чтобы сменить поставщика газа, необходимо подписать и подать заявление на присоединение к новому поставщику. По запросу Оператор газотранспортной системы (ГТС) присоединяет Вас к поставке от выбранного поставщика. Договор с предыдущим поставщиком расторгается автоматически.

После подписания заявления-присоединения с новым поставщиком, информация о вашем переходе обновится на платформе Оператора ГТС и вы автоматически перейдете на обслуживание к другой компании.

Пока вы не выбрали и не подписали заявление-присоединение, вас обслуживает ваш действующий поставщик.