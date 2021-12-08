Бустерную прививку от COVID-19 начнут делать в середине января 2022 года

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения готовится к новой вспышке заболевания коронавируса в конце зимы

Министерство здравоохранения прогнозирует запуск бустерной прививки на середину января 2022 года. Это не связано со вспышкой нового штамма "Омикрон" в Африке и странах ЕС. Об этом "Суспільному" сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Бустерную дозу Минздрав планирует сделать с середины января по группам риска разрешить третью бустерную дозу. Но это не связано с "Омикроном", а просто третья бустерная доза", — заявил Радуцкий.

По состоянию на 7 декабря 2021 года в Украине не зафиксировано ни одного случая штамма "Омикрон".

"Сегодня данные не очень плохие, вроде "Омикрон", да, он очень заразен, но не дает такого тяжелого течения болезни, как давала "Дельта". Это еще не точные данные, чтобы не было воспринято как официальное", — отметил он.

Радуцкий отметил, что Министерство здравоохранения готовится к новой вспышке заболевания коронавирусом в конце зимы, однако следующая волна будет уже не такой критической для страны.

"Сегодня Минздрав готовится к следующей волне. Мы уже имеем сегодня в 16 областях Украины более 40 процентов взрослого населения вакцинировано двумя дозами. Поэтому мы надеемся, что следующая волна, которая по всем прогнозам начнется в конце зимы — начале весны, уже не будет такой критической, как сейчас", — сказал депутат.

"Чем больше вакцинированных, тем меньше осложнений. Я думаю, волна не будет уже такой интенсивной, но она все равно будет. Минздрав уже сегодня продолжает расширение возможностей наших больниц для помощи граждан Украины именно во время тяжелых случаев заболеваемости на коронавирус", — добавил он.

Новости по теме: Бустерная вакцинация: третю дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки

Напомним, в Украине готовят план работы центров вакцинации против COVID-19 в период новогодне-рождественских праздников.