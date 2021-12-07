В Украине "желтая" зона расширилось до 13 регионов: Какие области туда вошли
Желтый уровень епіднебезпеки установлен в г. Киеве и 12 областях
С сегодняшнего дня, 7 декабря, в Украине расширилась желтая зона адаптивного карантина. Теперь она самая большая и насчитывает 13 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Желтый уровень эпидопасности, для работы в котором теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, сейчас охватывает:
- г. Киев,
- Днепропетровскую,
- Закарпатскую,
- Ивано-Франковскую,
- Кировоградскую,
- Луганскую,
- Львовскую,
- Одесскую,
- Ровенскую,
- Тернопольскую,
- Харьковскую,
- Херсонскую,
- Черновицкую области.
Оранжевая зона карантина сохраняется только в Полтавской области.
А к красной зоне, где действуют самые строгие ограничения, относятся следующие области: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.
Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 8655 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 716 детей и 200 медработников. Также за вчера госпитализированы – 1349 человек, летальных исходов – 467, выздоровели – 22 878 человек.