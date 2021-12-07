В Украине "желтая" зона расширилось до 13 регионов: Какие области туда вошли

С сегодняшнего дня, 7 декабря, в Украине расширилась желтая зона адаптивного карантина. Теперь она самая большая и насчитывает 13 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Желтый уровень эпидопасности, для работы в котором теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, сейчас охватывает: