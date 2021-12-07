home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине "желтая" зона расширилось до 13 регионов: Какие области туда вошли

карантин _1
Фото из открытых источников

Желтый уровень епіднебезпеки установлен в г. Киеве и 12 областях

С сегодняшнего дня, 7 декабря, в Украине расширилась желтая зона адаптивного карантина. Теперь она самая большая и насчитывает 13 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Желтый уровень эпидопасности, для работы в котором теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, сейчас охватывает:

  • г. Киев,
  • Днепропетровскую,
  • Закарпатскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Кировоградскую,
  • Луганскую,
  • Львовскую,
  • Одесскую,
  • Ровенскую,
  • Тернопольскую,
  • Харьковскую,
  • Херсонскую,
  • Черновицкую области.

Оранжевая зона карантина сохраняется только в Полтавской области.

А к красной зоне, где действуют самые строгие ограничения, относятся следующие области: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

статистика коронавирус
данные Минздрава

Новости по теме: В Украине девять регионов покидают красную зону карантина: Что изменится для украинцев

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 8655 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 716 детей и 200 медработников. Также за вчера госпитализированы – 1349 человек, летальных исходов – 467, выздоровели – 22 878 человек.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект