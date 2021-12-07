В Украине некоторым гражданам вернут часть налогов: Кому и сколько

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С начала текущего года средняя выплата налоговой скидки составила 3 тыс. грн

По состоянию на 1 декабря налоговой скидкой воспользовались 133 тысячи граждан - им вернут из бюджета 399,6 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

"По состоянию на 1 декабря 2021 года Декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2020 году, для получения налоговой скидки подали более 133 тыс. граждан. К возврату из бюджета декларанты определили 399,6 млн гривен. В течение 2020 года правом на налоговую скидку воспользовались более 150 тыс. человек, которые задекларировали к возврату 389,2 млн гривен", - отметили в ведомстве.

В ГНС также добавили, что с начала текущего года средняя выплата налоговой скидки на доходы физических лиц составила 3 тыс. грн, а в прошлом году - 2,6 тыс. грн.

К слову, для получения налоговой скидки граждане должны до 31 декабря 2021 года включительно подать налоговую декларацию о доходах, полученных в течение прошлого года.

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Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что на выплату субсидий за жилищно-коммунальные услуги в 2022 году Кабинет министров выделил 12 млрд гривен. По его словам, средства, которые в бюджете на 2022 год заложены на субсидии населению, полностью покроют потребности граждан.