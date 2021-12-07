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В Офисе президента сообщили, почему для выплат по экономическому паспорту выбрали рожденных с 2019 года

Олег Устенко. Фото из открытых источников
Олег Устенко. Фото из открытых источников

В ОПУ рассматривали варианты 2019 года, 2021 года, и 2022, когда состоится старт программы

В Офисе президента проходили дискуссии относительно года рождения детей, которым по достижению 18 лет будут назначены выплаты по экономическому паспорту украинца. Советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Дом" объяснил, почему остановились на выплатах именно для тех, кто родился с 1 января 2019 года.

"Дискуссия была по этому вопросу жесткая. Например, я придерживался точки зрения, что нужно вводить выплаты для детей, которые были рождены с начала старта программы, то есть с 1 января 2022 года. Было мнение, что с текущего года. Но было принято компромиссно-волевое решение, что таки с 1 января 2019 года", - рассказал он.

По его словам, деньги в Фонд будущих поколений начнут поступать только с 2022 года.

"Поэтому 2019 и 2020 годы дополнительно кладутся на плечи этого фонда. К тому же на сумму выплат влияет продолжительность начислений. Получается, что у ребенка, родившегося с 1 января 2022 года, ровно 18 лет до получения своей суммы. А у того, кто родился с 1 января 2019 года, меньше лет для аккумуляции накоплений на личном счете", - добавил Устенко.

Новости по теме: Экономический паспорт украинца: На сайте президента опубликовали детали законопроекта

Напомним, вчера, 6 декабря, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "Об экономическом паспорте".

Соответствующий документ предусматривает создание Фонда будущих поколений. Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.

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