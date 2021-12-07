В Минздраве заверили, что не планируют усиливать карантин в Украине на новогодние праздники

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко Украинская правда

Глава Минздрава призвал украинцев праздновать новогодне-рождественские праздники в безопасности, с родными, при полной вакцинации

Усиление карантинных ограничений на новогодние праздники не планируется. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "24 канала".

"В прошлом году в этот промежуток времени была новая волна. Правда, мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть во времени. Возможно, поэтому она была не такой агрессивной", - сказал глава Минздрава.

Кроме того, Ляшко призвал украинцев праздновать новогодне-рождественские праздники в безопасности.

"В изоляции, с родными. Желательно, чтобы все это произошло, имея полный курс вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", - добавил он.

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Напомним, с сегодняшнего дня, 7 декабря, в Украине расширилась желтая зона адаптивного карантина. Теперь она самая большая и насчитывает 13 регионов, среди них: н. Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Оранжевая зона карантина сохраняется только в Полтавской области. В то же время красная зона насчитывает 10 регионов.