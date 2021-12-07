В 2022 году вырастут коммунальные платежи: Консенсус-прогноз Минэкономики
В частности, рост тарифов на горячую воду и отопление ожидается на уровне 16%
В 2022 году ожидается, что тарифы на газ, отопление и электроэнергию вырастут на 15-20%. Об этом говорится в октябрьском консенсус-прогнозе Министерства экономики, передает пресс-служба Министерства.
В частности, в выпуске консенсус-прогноза "Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития (октябрь 2021 года)" Минэкономики обнародовало следующие данные:
- повышение тарифов на горячую воду и отопление ожидается на уровне 16%,
- электроэнергия подорожает для населения на 17,5%,
- согласно данным Минэкономики, газ для населения подорожает на 20% в следующем году.
- Что касается среднегодовой цены на импортируемый природный газ, то она ожидается на уровне 347,5 долларов.
Отметим, что консенсус-прогноз - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.
Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021–2024 года рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами министерств, государственных институтов, аналитических центров, инвесткомпаний и банков. Прогнозные показатели, предоставленные участниками опроса, не являются официальными прогнозами учреждений, а лишь экспертными оценками специалистов.
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно одобрила новые тарифы на распределение газа, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.