У ВОЗ нет рекомендаций, как сдержать "Омикрон", так как этот штамм еще полностью не исследовали

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В Европейском регионе все еще преобладает распространение штамма"Дельта"

Всемирная организация здравоохранения пока не сформулировала рекомендаций по сдерживанию распространения штамма COVID-19 "Омикрон". Об этом во время брифинга заявил директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно немного больше времени. Очень рано давать какие - то определенные рекомендации в связи с распространением штамма "Омикрон", - сказал он.

Клюге добавил, что ВОЗ пока имеет лишь предварительную информацию об эффективности имеющихся мер против "Омикрона". Это касается и вакцин и методов диагностики и терапии.

При этом он подчеркнул, что в европейском регионе все еще преобладает распространение штамма "Дельта", и способы борьбы с коронавирусом остаются неизменными.

По его словам, среди основных усилий по сдерживанию распространения COVID-19 - повышение показателей вакцинации, получения бустерных доз вакцин, ношение масок.

Напомним, накануне в Министерстве здравоохранения рассказали, какая сейчас ситуация в Украине с новым штаммом коронавируса"Омикрон", отметив, что ни одного случая пока не зафиксировано.