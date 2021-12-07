Тысяча за вакцинацию: Закон передали на подпись президенту Зеленскому

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Программа выплат будет называться "єПідтримка"

Закон о выделении тысячи гривен за полную вакцинацию против коронавируса передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила Верховная Рада.

Напомним, что 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации, смогут получить 1 000 грн через приложение "Дія". Такая возможность появится с 19 декабря.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что средства будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію". Деньги можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом и тому подобное.

А 2 декабря Кабинет министров Украины принял решение об увеличении суммы на выплаты за полную вакцинацию от коронавируса на 2 миллиарда гривен.

По словам премьер-министра Украины, в связи с ожиданием большого количества обращений было принято решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты вакцинированным украинцам, до 8 млрд грн.

Одновременно Верховная Рада Украины приняла законопроект о выделении из государственного бюджета средств на "1000 грн от Зеленского" для полностью вакцинированных граждан.

Так, за соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата.