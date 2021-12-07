Талибы просят предоставить им место в ООН: Генассамблея отложила решение

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая откладывает решение о том, кто будет представлять в организации Афганистан и Мьянму

Исламский радикальное движение"Талибан", захвативший власть в Афганистане, просит Генеральную Ассамблею ООН дать место в организации. Об этом в Twitter заявил заместитель официального представителя талибов Інамулла Самангани.

По его словам, талибы сейчас единственные, кто представляет правительство и народ Афганистана, поэтому место в ООН, по словам Самангани, закреплено за "Талибаном" по праву. Он призвал ООН пересмотреть свой подход.

سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به کسی که از دولت و‌ مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند غیر عادلانه است.

این کرسی حق دولت و مردم افغانستان است و حق باید به حقدار سپرده شود. ملل متحد باید از معقولیت کار بگیرد و درین مورد به جدیت از سر نو غور بکند. — Inamullah Samangani (@HabibiSamangani) December 7, 2021

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Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая откладывает решение о том, кто будет представлять в организации Афганистан и Мьянму, в которой власть удерживает военная хунта. Таким образом, нынешние послы этих стран останутся на своих местах, несмотря на смену власти.