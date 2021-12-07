Стартовал онлайн-саммит Джо Байдена и Владимира Путина
После беседы, в 21:00, состоится брифинг прессекретаря Белого дома Джен Псаки по итогам переговоров глав двух государств
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, сообщает ТАСС во вторник, 7 декабря.
Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двустороннюю повестку дня. Они могут также коснуться тем региональной безопасности, в частности обстановки в Афганистане.
"Путин вышел на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи. Российский президент прибыл туда из Нью-Дели, где он был с визитом днем ранее", - говорится в сообщении.
Разговор идет по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. Ею пользуются впервые.
После беседы, в 21:00, состоится брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по итогам переговоров глав двух государств.
Кроме того, в Офисе президента Украины сообщили, что после телефонного разговора с российским коллегой Байден созвонится с Владимиром Зеленским.