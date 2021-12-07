Стартовал онлайн-саммит Джо Байдена и Владимира Путина

Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двустороннюю повестку дня. Они могут также коснуться тем региональной безопасности, в частности обстановки в Афганистане.

"Путин вышел на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи. Российский президент прибыл туда из Нью-Дели, где он был с визитом днем ранее", - говорится в сообщении.

Разговор идет по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. Ею пользуются впервые.