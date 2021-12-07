Спасатели уже три дня ищут пропавшего в Карпатах мужчину: К поискам привлекут вертолет

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Мужчина заблудился в горах во время катания на снегоходе

На Закарпатье спасатели уже третий день ищут пропавшего 50-летнего мужчину, который заблудился в горах во время катания на снегоходе. К его поискам планируют привлечь вертолет МИ-8. Об этом сообщают в ГосЧС.

Поиск с воздуха спасатели смогут осуществить при условии благоприятной погоды.

"Привлечено (к поискам мужчины, - ред.) 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГосЧС Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч. Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры", - говорится в сообщении.

Как известно, 4 декабря во время катания на снегоходах в районе долины Руна заблудились трое мужчин. Это произошло, потому что они потеряли ориентир местности. Двух мужчин удалось найти, ведь связь с ними периодически появлялся. Поиски третьего мужчины осложнялись густым туманом, поэтому их продолжили позже. 6 декабря спасателям удалось найти снегоход мужчины, но его самого рядом не было.