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Смертельное ДТП в Черниговской области: Количество жертв возросло до 13

дтп в Черниговской обл
ГСЧС Украины

Оперативный штаб работает с родственниками и пострадавшими

В Черниговской области выросла число погибших в результате столкновения грузовики и маршрутного микроавтобуса. Сейчас известно о 13 жертвах. Об этом сообщает ГосЧС.

"В результате ДТП вблизи с. Брусилов, Черниговской области, на автодороге Н – 27 Чернигов – Гремяч, предварительно погибло 13 человек и 6 человек травмировано", - говорится в сообщении. 

К ликвидации последствий и расследованию аварии привлекли 113 человек и 45 единиц техники. 

В Черниговской облгосадминистрации создали оперативный штаб. Он работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и возле морга на Пирогова. 

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Следует отметить, что в полиции сообщают об 11 погибших и 7 травмированных. 

Из-за ДТП движение по участку дороги перекрыто в обоих направлениях. Правоохранители организовали объезд участком дороги Городня – Сновск-Березно. Движение транспорта возобновят после завершения следственно-оперативных действий. 

Напомним, авария произошла сегодня утром вблизи села Брусилов Черниговского района. Что стало причиной ДТП пока неизвестно. 

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