Украина, НАТО и "Северный поток-2": Главные итоги переговоров Байдена и Путина

Джо Байден говорил об угрозе санкций в случае вторжения в Украину, а Владимир Путин - о гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден Denis Balibouse / EPA / ТАСС

Сегодня состоялись видеопереговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. К конференции было приковано внимание и Украины, ведь ожидалось, что Байден будет поднимать вопрос стягивания войск к украинским границам.

Путин вышел на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи. Джо Байден вел переговоры в Белом доме в Вашингтоне.

Разговор длился более 2 часов по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран.

Какие проблемы и вызовы обсудили президенты США и России и к каким выводам пришли рассказываем далее.

Заявление Белого дома

После информации о завершении видеопереговоров, не сообщалось, о чем именно говорили Джо Байден и Владимир Путин.

Впоследствии в официальном сообщении Белого дома сообщили, что в ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

"Президент Обама выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Белом доме отметили, что президенты также обсудили диалог между США и Россией относительно стратегической стабильности, кибербезопасности, а также совместной работы над региональными проблемами, такими как Иран.

Оба президента поручили своим командам продолжить коммуникацию. "...США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - отметили в Вашингтоне.

Быть или не быть санкциям США

Одним из инструментов давления на Российскую Федерацию и главу страны Владимира Путина сейчас является газопровод "Северный поток-2". СМИ сообщили, что Соединенные Штаты Америки будут требовать остановки работы "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

При этом, рассматривается также введение санкций против российских банков и экспорта товаров из страны. Целью является согласование пакета ограничений, которые будут всеобъемлющими, экономически болезненными и быстро реализованными.

Известно, что еще летом Байден и Меркель подписали соглашение об обязательном введении мер против России, если последняя будет использовать энергию как оружие или же действовать агрессивно против Украины. Тогда президент США отказался от санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Однако, пока непонятно, как новое правительство Германии будет действовать в случае угрозы Украине.

Фото из открытых источников

А тем временем Комитет Палаты представителей США исключил из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2". Из документа также убрали ограничения по госдолгу России. "Мы рады объявить, что пришли к двухпартийному, двухпалатному соглашению по закону О государственной обороне в этом году", - отметили в сообщении комитета.

Оборонный бюджет США на 2022 год представлен без санкций против "Северного потока-2" и по государственному долгу России.

О чем заявили в России

В Кремле, комментируя видеовстречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщили: глава РФ заявил американскому коллеге, что Россия заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО на восток и размещение в соседних с Россией странах ударных наступательных систем.

Также Путин предложил Байдену обнулить все ограничения на функционирование посольств, что могло бы послужить нормализации других аспектов отношений.

Оценка переговоров в офисе президента Украины

У Владимира Зеленского прокомментировали сегодняшние переговоры президентов США и РФ. По словам советника председателя ОП Михаила Подоляка, Украина поддерживает призыв Джозефа Байдена к Владимиру Путину вернуться к дипломатическим инструментам и обеспечить деэскалацию в регионе: "Мы будем координироваться и в дальнейшем с американской стороной для достижения конкретных результатов в пользу Украины. Мы благодарны президенту Байдену за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за четкие усилия по объединению государств в защиту международного права и для стабилизации ситуации, в частности в нашем регионе", - отметил он.

Михаил Подоляк Фото из открытых источников

Подоляк добавил, что переговоры, ожидаемо, не принесли никаких сенсаций, а стали, скорее, промежуточным анализом того, что происходит в той части глобальной повестки дня, что касается США, их союзников и партнеров.

Стоит отметить, что после телефонного разговора с российским коллегой Байден планировал созвониться с Владимиром Зеленским.

Какими были ожидания России и США

Накануне переговоров стороны очертили круг интересов и вопросов, которые планировали обсудить. Также были высказаны определенные прогнозы переговоров.

В Кремле ожидали, что видеоконференция двух президентов будет "достаточно основательной и длительной". Москва называла главными темами переговоров реализацию договоренностей, которых Байден и Путин достигли во время летней встречи в Женеве, а также "жалкое", по словам Пескова, состояние российско-американских отношений.

Белый дом, в свою очередь, заявлял, что Байден укажет на обеспокоенность Вашингтона военной активностью России на границе с Украиной и "подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".