По прогнозам Министерства экономики в 2022 году инфляция в Украине может снизиться до 8%

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На конец 2021 года показатель инфляции прогнозируется на уровне 9,4%

Среднегодовой показатель инфляции в Украине в следующем 2022 году может снизиться. Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

Согласно обнародованным данным, показатель может упасть до 8% с нынешних 9,4%, которые прогнозируются на конец 2021 года.

При этом, по позитивному сценарию инфляция в Украине в 2022 году может снизиться до 5,9%, а при наихудшем – составить 9%.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года потребительские цены в Украине выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала года инфляция составила 8,5%. Среди потребительских товаров и услуг в октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года больше всего подорожали подсолнечное масло, сахар и природный газ.