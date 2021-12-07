Переговоры президентов США и РФ: В Белом доме назвали вопросы, которые будут затронуты

"Президент Байден, очевидно, выразит нашу обеспокоенность наращиванием российских военных средств и планами по Украине.

Соединенные Штаты не стремятся к конфликту. Мы можем работать вместе над такими вопросами, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Но когда это необходимо, Соединенные Штаты должны и будут продолжать обеспечивать значимые последствия за вредные и дестабилизирующие действия РФ", - отмечается в документе.

Также в администрации Байдена отметили, что когда речь идет об Украине, страна четко выразила свою глубокую обеспокоенность доказательствами того, что Россия подкрепляет свои намерения относительно значительных конфликтных действий против Украины.

Во время разговора с Путиным Байден также будет поднимать другие важные вопросы, в частности о стратегической стабильности, киберпространстве и ядерной программе Ирана.

Новости по теме: Стала известна программа видеопереговоров Джо Байдена и Владимира Путина

Напомним, сегодня, 7 декабря, в 17:00 (по киевскому времени) президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи. После беседы, в 21:00, состоится брифинг пресс-екретаря Белого дома Джен Псаки по итогам переговоров глав двух государств.

Кроме того, в Офисе президента Украины сообщили, что после телефонного разговора с российским коллегой Байден созвонится с Владимиром Зеленским.