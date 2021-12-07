Пандемия COVID-19: Польша вводит новые карантинные ограничения на границе и внутри страны

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В частности, медики, учителя и силовики должны сделать обязательную COVID-прививку

В Польше с 15 декабря постепенно будут вводить новые карантинные ограничения. В частности, это возобновление дистанционного обучения в школах, снижение лимитов в сфере обслуживания и в транспорте, введение обязательной прививки для определенных профессий и тому подобное. Об этом сообщил "Укринформ".

По словам главы Минздрава Польши Адама Недзельского, с 20 декабря по 9 января на весь период праздников в стране вводится дистанционное обучение в школах. С 10 января ученики должны вернуться к стационарному обучению.

При этом правительство страны решило ввести с 1 марта обязательные прививки против COVID-19 для трех категорий: медиков, учителей и силовиков. Министр пояснил, что эти категории работников должны будут вакцинироваться до 1 марта, так как после этого срока вакцинация будет основанием для продолжения работы по специальности.

Также заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска отметил, что все путешественники в Польшу из-за пределов ЕС (также и из Украины, – ред.) должны будут после пересечения границы сдать ПЦР или быстрый антигенный тест.

В то же время с 15 декабря в Польше снижаются с 50% до 30% лимиты на посещение кинотеатров, театров, спортивных сооружений, объектов религиозного культа и объектов гостиннично-ресторанного комплекса. Они не будут касаться вакцинированных лиц, которые представят сертификаты прививок.

"С 15 декабря временно должны приостановить работу все дискотеки, ночные клубы и танц-холлы, а 31 декабря и 1 января в праздничных залах количество посетителей не должно превышать 100 человек. В этот лимит не будут включаться вакцинированные лица", - подчеркнул замминистра.

Кроме этого, он проинформировал, что с 15 декабря вводится 75-процентный лимит на количество пассажиров в общественном транспорте.

А по объяснению заместителя министра, с 15 декабря в Польше вводится обязанность тестирования всех, кто проживает с инфицированным COVID-19, несмотря на то, что эти люди ранее вакцинировались.

"Все эти ограничения вызваны появлением в мире коронавируса штамма "Омикрон" и высоким уровнем инфицированности и смертности от коронавируса во время четвертой волны COVID-19", - заявил глава Минздрава.

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Напомним, что по состоянию на 3 декабря штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 38 странах. При этом вариант "Дельта" продолжает доминировать.