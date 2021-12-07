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ОП: После разговора с Путиным Байден созвонится с Зеленским

Зеленский и Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден REUTERS

Телефонный разговор президентов США и РФ запланирован на сегодня, 7 декабря

Президент США Джо Байден после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, созвонится с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которого гарант отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи были обсуждены шаги, которые Украина осуществляет и намерена осуществить для его активизации.

"Было также договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России", - добавили в ОП.

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Напомним, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор вечером 7 декабря. Разговор состоится по защищенной видеосвязи. Американский лидер планирует обсудить Украину и ряд других вопросов. В частности, Байден намерен заявить об обеспокоенности военной активностью России вблизи украинской границы.

В свою очередь, председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит призвал Джо Байдена не пытаться "играть мышцами" во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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