Оккупация Крыма: Апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую за госизмену

В частности, ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской, которая подозревается в государственной измене. Об этом говорилось в Facebook суда.

Как отмечается, по запросу прокурора суд отменил предыдущее постановление следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 27 сентября. Тогда суд первой инстанции отклонил ходатайство прокуратуры.

"Вынесено новое постановление, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П., с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

При этом указывается, что Поклонская подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями о попытках свержения конституционного строя или захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену, создание или участие в преступной организации.

Пока экс-прокурор не комментировала решение киевского суда.

Справка:

Наталья Поклонская была украинским прокурором до оккупации Крыма. А в марте 2014 года была назначена прокурором Крыма. Помимо этого, в 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Украинские правоохранители инкриминируют Поклонской, в частности, государственную измену и причастность к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа.

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Напомним, что летом 2021 года в Украине завершили досудебное расследование относительно оккупации Крыма и государственной измены, которую совершили восемь экс-чиновников АР Крым, среди которых была и экс-прокурор отдела Генпрокуратуры Украины, "прокурор" так называемой Республики Крым - Наталья Поклонская.