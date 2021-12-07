Марчевский о протесте украинской диаспоры в Праге: Требования у людей очень простые - киевская власть должна прекратить давление на телеканалы и оппозицию

Митинг в поддержку закрытых оппозиционных телеканалов, Прага Фото из открытых источников

Требования у представителей украинской диаспоры, которые собрались сегодня с акцией протеста под Посольством Украины в Праге (Чехия) очень простые - действующая власть президента Владимира Зеленского должна прекратить давление на независимые телеканалы и оппозиционных политиков. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский, который непосредственно побывал на мероприятии.

"Хотелось бы верить в то, что выйдут (представители посольства, - ред.). Не выйдут - мы сами зайдем, потому что у диаспоры есть письмо с требованиями вполне понятными. Для меня и для любого украинца они очень простые - это прекратить давление на оппозиционные телеканалы, прекратить давление на оппозиционных политиков и начать вести нормальную политику внутреннею и внешнею", - отметил он.

По словам Марчевского, закрытые президентом Зеленским телеканалы суммарно имели ежедневную аудиторию в семь миллионов человек. Фактически, их всех лишили права на доступ к информации

"Это аудитория, которая была в Украине. Мы никогда не меряли аудиторию, которая находиться за пределами нашей страны. Сейчас, проведя один день в Праге, пообщавшись с нашей диаспорой, я понимаю, что это еще несколько миллионов человек, разбросанных по всему миру. По большому счету их лишили права на доступ к информации. Они вынуждены сейчас смотреть такие телеканалы как "Россия 24" или "Россия 1". Они смотрят как все хорошо по новостям там на украинских телеканалах, а потом звонят домой к своим родственникам и они им рассказывают, как есть на самом деле. Как они могут верить этим новостям, когда президент Зеленский рассказывает, что у нас в стране все хорошо, все развивается, а они звонят в Житомирскую или Закарпатскую область своим родным и те рассказывают, что у них мизерные пенсии, не хватает заплатить за газ или за свет?! Конечно, они требуют вернуть телеканалы в эфир. Они хотят иметь качественный доступ к честной информации", - подчеркнул он.

При этом Марчевский добавил, что протестующие также хотели передать свое обращение к высшему руководству страны, однако работники посольства сделать этого не позволили.

"Очень удобная позиция, когда "я не я и корова не моя". Это позиция наших властей и без разницы - находятся они в Украине или тут в посольстве в Чехии. "Ничего мы не можем сделать, это не в нашей компетенции", и так далее. Я не понимаю, как это должно работать у них и как это работает. Но, я уверен, что, если пришли их соотечественники с какими-то требованиями, с ними точно надо поговорить", - отметил он.

Тем не менее, по мнению Марчевского, письмо, которое написали представители украинской диаспоры в Чехии, все равно найдет своего адресата.

"Мы, конечно, передадим. Мы можем его даже в конверт бросить, в почтовый ящик. Надеемся, что его прочтут. Хотелось бы какого-то живого общения, конечно. Но никто не выйдет, к сожалению", - подытожил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ". Заявление Любицкого не соответствует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как, "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Уже 12 октября в день саммита Украина – ЕС сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" провели акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

На одной из локаций - Бориспольской трассе, по которой участники саммита ехали из аэропорта журналисты развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний"," 112 Украина", NewsOne, ZIK, незаконно закрыты властями. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов были заклеены рты. Также в этот день журналисты незаконно закрытых украинских медиа провели акцию под стенами Мариинского дворца и на других локациях, которые посетят гости саммита.

Медийщики, освещающие саммит G20 в Риме, выразили обеспокоенность ситуацией с цензурой в Украине и поддержали незаконно закрытые телеканалы "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний" и интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

1 ноября журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также изданий "Страна.ua" и "Шарий.net" провели встречу с представителем посольства Германии Лукасом Бёмом. В ходе встречи представители медиа проинформировали о давлении украинской власти на свободу слова в стране, а также предоставили международное юридическое заключение группы французских юристов по обращению Фонда защиты свободы слова о незаконности закрытия украинских телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", ZIK и NewsOne.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.