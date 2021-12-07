Информацию о том, допрашивали ли Зеленского по делу о государственном перевороте, засекретили

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

В спецслужбе аргументировали это тем, что такая информация содержит данные досудебного расследования

Служба безопасности Украины отказалась сообщить информацию о том, допрашивали ли президента Владимира Зеленского по делу о подготовке государственного переворота. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Украинских Новостей".

Как отмечается, в спецслужбе аргументировали это тем, что такая информация содержит данные досудебного расследования.

"Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Другую запрашиваемую информацию (сведения досудебного расследования), в соответствии со статьей 222 Уголовного кодекса Украины, можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора... Сейчас такое разрешение не получено", - говорится в документе.

Украинские Новости

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что в Украине готовят государственный переворот, который может состояться 1 декабря. Он отметил, что в конфликт против Украины планируют втянуть бизнесмена Рината Ахметова.

В свою очередь Ахметов заявил, что информация о втягивании его в государственный переворот - это неправда. Бизнесмен возмутился словами президента.

Позже Служба безопасности Украины начала расследование относительно подготовки государственного переворота.