Экс-советник президента США Джон Болтон считает, что НАТО должно разместить войска в Украине на ротационной основе

США также должны предоставить Украине больше летального оружия

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО должны разместить войска в Украине на ротационной основе, чтобы сдерживать Россию от военных действий. Такое мнение он высказал в интервью "Радио Свобода".

По мнению Болтона, США также должны предоставить Украине больше летального оружия на фоне роста беспокойства относительно вероятного вторжения со стороны РФ.

"Нам нужно убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники сочтут это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными", – сказал бывший советник президента США.

По его мнению, российская агрессия против Украины является лишь частью более широкой стратегии Путина по сохранению влияния Кремля в ближнем зарубежье России.

Болтон также заявил, что Путин продолжает "зондировать" шесть бывших советских государств в Восточной Европе и на Кавказе – Украину, Беларусь, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан, – которые не входят в западный военный альянс, и что НАТО должно прекратить двусмысленность относительно их будущего.

Новости по теме: Путин потребует от Байдена, чтобы НАТО отказалось от вступления Украины в Альянс

Накануне сообщалось, что запад мог бы рекомендовать Украине ориентироваться на Финляндию в отношениях с НАТО, которая является членом Евросоюза, но не входит в Альянс.