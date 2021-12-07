Экономический паспорт украинца не смогут принять до конца года, - Стефанчук

Руслан Стефанчук Верховная Рада

В начале следующего года этот законопроект попытаются внести в зал и "хотя бы в первом чтении проголосовать"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что парламент не успеет рассмотреть инициированный президентом законопроект об экономическом паспорте украинца до Нового года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сможем ли на этой сессии - не знаю, потому что есть 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Поэтому мне кажется, что в этом году - уже 100% мы не успеем его рассмотреть", - сказал он.

Спикер предположил, что, возможно, в начале следующего года этот законопроект попытаются внести в зал и "хотя бы в первом чтении проголосовать".

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Напомним, вчера, 6 декабря, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "об экономическом паспорте".

Соответствующий документ предусматривает создание Фонда будущих поколений. Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.