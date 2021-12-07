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ДТП в Черниговской области: Причиной аварии могли стать погодные условия

дтп в Черниговской обл
ГСЧС Украины

Экспертиза, которая установит причину аварии, продлится один-два месяца

Смертельную аварию, которая произошла в Черниговской области, могли повлечь погодные условия. Об этом заявил руководитель прокуратуры области Сергей Василина, сообщает "Высокий вал".

"Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования", - говорится в сообщении.

По данным PavlovskyNEWS правоохранители изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути. Все собранные доказательства они отправят на экспертизу, которая продлится один-два месяца. По результатам экспертизы можно будет назвать официальную причину аварии.

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Напомним, авария произошла сегодня утром вблизи села Брусилов Черниговского района. Что стало причиной ДТП пока неизвестно.

Сейчас известно о 13 жертв и 6 пострадавших. В Черниговской облгосадминистрации создали оперативный штаб. Он работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и возле морга на Пирогова. 

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