ДТП в Черниговской обл.: В результате столкновения грузовика с маршруткой погибли 11 человек
В результате авария были также травмированы 8 человек
В Черниговской области произошла смертельная авария. Вблизи села Брусилов Черниговского района столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус "Чернигов - Сосница". В результате ДТП погибли 11 человек. Об этом сообщает ГосЧС.
В результате столкновения также были травмированы восемь человек.
"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Грэм'яч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница"... Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники", - говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека еще один человек получил травмы. Также в этот день на трассе Одесса - Мелитополь неподалеку от села Иваново в результате столкновения трех легковых автомобилей один человек погиб и еще шестеро были травмированы.