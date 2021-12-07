ДТП в Черниговской обл.: В результате столкновения грузовика с маршруткой погибли 11 человек

ГСЧС Украины

В результате авария были также травмированы 8 человек

В Черниговской области произошла смертельная авария. Вблизи села Брусилов Черниговского района столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус "Чернигов - Сосница". В результате ДТП погибли 11 человек. Об этом сообщает ГосЧС.

В результате столкновения также были травмированы восемь человек.

"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Грэм'яч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница"... Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники", - говорится в сообщении.

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