Bloomberg сообщает, что новые санкции США и ЕС против России могут коснуться обмена рубля

Также там рассматривали самый радикальный вариант - отключение России от Swift

США и Европейский Союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае возможного вторжение России в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Самым радикальным вариантом было бы отключение России от системы финансовых платежей SWIFT, но это, по словам собеседников агентства, "нанесло бы ущерб рядовым гражданам".

Ранее сообщалось, что лидеры Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Италии обсудили в понедельник в телефонном разговоре агрессию против Украины. Они призвали Россию снизить уровень напряженности.