13 погибших и до десятка травмированных. Подробности смертельного ДТП с маршруткой под Черниговом

ДТП под Черниговом ГСЧС Украины

В прокуратуре назвали вероятную причину аварии

В Черниговской области вблизи села Брусилов маршрутка с пассажирами на скорости столкнулась с грузовиком. От силы удара грузовик перевернулся, а маршрутку смяло почти пополам. В результате столкновения погибли по меньшей мере 13 человек, а еще нескольких пассажиров госпитализировали с травмами. О вероятных причинах столкновения и других подробностях смертельной аварии рассказываем далее.

Подробности ДТП

Авария случилась 7 декабря в 7:55 утра вблизи села Брусилов Черниговского района. На автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч маршрутка с пассажирами, которая направлялась из Чернигова в Сосницу, столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП предварительно погибло 13 человек, а еще семеро пассажиров пострадали. Их с травмами разных степеней тяжести доставили в больницу.

ДТП под Черниговом ГСЧС Украины

ДТП под Черниговом ГСЧС Украины

ДТП под Черниговом ГСЧС Украины

К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечено 30 человек и 13 ед. техники (в том числе автокран и тягач-КрАЗ). На место катастрофы прибыли и психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Что известно о пострадавших и погибших

Пятеро погибших, среди которых и водитель автобуса, были местными жителями Борзнянской объединенной территориальной общины (ОТО). "О водителе знаем, что это мужчина до 40 лет, который на маршруте работал долгое время, был ответственным человеком", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе Борзнянской ОТО.

Один из пострадавших – 16-летний подросток, который находится в реанимации.

По информации поселкового главы Сосницы Андрея Портного, автобус двигался по маршруту Борзна – Чернигов. В районе "Круга" пассажиров он не подбирал.

"Не исключено, что жители нашей общины могли ехать из сел Задесенського Старостата, информацию уточняем!" – написал Андрей Портный в Facebook.

По информации Борозднянской ОТО, нарушение правил дорожного движения произошло со стороны водителя грузового автомобиля.

Причины аварии

Одной из причин аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, заявил руководитель прокуратуры области Сергей Василина.

"Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования", – отметил он.

ДТП под Черниговом ГСЧС Украины

По данным PavlovskyNEWS правоохранители изучают маршрутку, грузовик и тормозные пути. После детального осмотра собранные доказательства будут отправлены на экспертизу, которая продлится один-два месяца. По результатам экспертизы можно будет установить официальную причину смертельной аварии.

Полиция открыла дело

По факту ДТП полиция открыла уголовное дело по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких людей).

Новости по теме: Под Харьковом в масштабном ДТП фура раздавила такси, есть погибшие

На месте аварии начали работу следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики. Сейчас полиция расследует обстоятельства ДТП и проводит необходимые следственные действия.

Ограничение движения

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб временно ограничено движение на дороге Чернигов – Мена вблизи села Брусилов.

Объехать заблокированный участок трассы можно по дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка до Городни. В Городне нужно повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 до поселка городского типа Березна. В пгт Березна надо выехать на дорогу Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч и двигаться в сторону Мены.