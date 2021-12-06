Врачи считают, что штамм "Омикрон" может быть менее опасным, чем "Дельта"
Америка рассматривает возможность отмены ограничений на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран
Штамм коронавируса "Омикрон" может быть менее опасным, чем штамм "Дельта". Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, сообщает The Associated Press.
"Пока не похоже, что речь идет о высокой степени серьезности. Однако мы действительно должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли этот штамм менее серьезным, чем "Дельта", и действительно ли он не вызывает серьезных заболеваний", - сказал Энтони Фаучи.
Отмечается, что "Омикрон" быстро распространяется в мире и постепенно становится доминирующим штаммом.
Однако Америка рассматривает возможность отмены ограничений на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 декабря штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 38 странах. При этом вариант "Дельта" продолжает доминировать.
По данным ученых, штамм COVID-19 "Омикрон", возможно, получил по крайней мере одну из своих мутаций взяв фрагмент генетического материала вируса, вызывающео простуду.