Восемь регионов Украины и Киев выходят из "красной" зоны карантина: Названа дата

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Ограничения снимаются с 7 декабря

Киев и еще восемь областей Украины выходят из красной зоны карантинных ограничений. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", - отметил он.

Немчинов добавил, что все указанные регионы переходят в желтую зону.

Также министр напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе ряд регионов Украины может выйти из красной зоны карантина. Минздрав подал на Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально выйти готовы уже 8 областей.