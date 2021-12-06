Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

Верховный суд Украины оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Согласно приговору, он приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом объявил судья во время заседание суда .

"Приговор Оболонского суда Киева ... Януковичу Виктору Федоровичу ... оставить без изменений", - объявил судья.

Стоит отметить, что мотивировочная часть решения будет объявлена 13 декабря.

Новости по теме: Дело о госизмене: Янукович отозвал своих адвокатов

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование против экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-глав правоохранительных органов по делу Майдана. Согласно данным расследования, они хотели прекратить протест, который ставил под угрозу пребывания Януковича при власти, и для этого применили физическое насилие, военную технику и оружие.

Недавно Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о Межигорьи. Его заочно арестовали.

Также отметим, что Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск бывшего президента Украины Виктора Януковича, в котором он обжаловал в судебном порядке постановление Верховной Рады за 2014 год о его отстранении от должности главы государства.