home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

Мотивировочная часть решения будет объявлена 13 декабря

Верховный суд Украины оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Согласно приговору, он приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом объявил судья во время заседание суда.

"Приговор Оболонского суда Киева ... Януковичу Виктору Федоровичу ... оставить без изменений", - объявил судья.

Стоит отметить, что мотивировочная часть решения будет объявлена 13 декабря.

Новости по теме: Дело о госизмене: Янукович отозвал своих адвокатов

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование против экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-глав правоохранительных органов по делу Майдана. Согласно данным расследования, они хотели прекратить протест, который ставил под угрозу пребывания Януковича при власти, и для этого применили физическое насилие, военную технику и оружие. 

Недавно Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о Межигорьи. Его заочно арестовали. 

Также отметим, что Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск бывшего президента Украины Виктора Януковича, в котором он обжаловал в судебном порядке постановление Верховной Рады за 2014 год о его отстранении от должности главы государства.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Беларусь и РФ проведут совместные военные учения на границе с Украиной Украина начала масштабные учения у границы с Беларусью Нелегальные мигранты из Беларуси дважды пытались прорвать границу с Польшей Беларусь и Россия планируют провести учения вблизи украинской границы

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект