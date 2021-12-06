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Вакцинация в Украине: За прошедшую неделю сделали почти 1,3 млн COVID-прививок

Коронавирус, вакцинация
etu.ru

За вчера, 5 декабря, вакцинировались от 70 коронавирус 797 людей

В Украине за прошедшую неделю от коронавируса вакцинировали 1 270 911 человек, за вчера прививки получили более 70 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки, 5 декабря, вакцинировались от коронавируса 70 797 человек, из которых первую дозу получил 27 161 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 43 636 человек.

Кроме того, отмечается, что с начала вакцинальной кампании в стране привито 13 753 066 человек. Из них получили первую дозу вакцины – 13 753 064 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077.

В общем количестве в стране проведена 25 559 141 прививка.

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Напомним, по состоянию на утро 6 декабря в Украине зарегистрировано 3 501 955 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки – 4478. Также за вчера госпитализировано – 1660 человек, летальных исходов – 239, выздоровело – 9082 человека.

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