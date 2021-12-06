В зоне ООС за последние сутки НВФ один раз нарушили режим прекращения огня
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет
За минувшие сутки, 5 декабря, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, в сторону Новоселовки противник совершил обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как отмечается, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий НВФ нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.
По состоянию на 07:00, 6 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, Украину, США, Францию и Германию объединяет общая цель - вернуть Россию за стол переговоров.