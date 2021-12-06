В зоне ООС за последние сутки НВФ один раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки, 5 декабря, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС

Согласно сообщению, в сторону Новоселовки противник совершил обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий НВФ нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.