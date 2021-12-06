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В Украине с 6 декабря начали действовать новые правила адаптивного карантина: Полный список ограничений

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Фото из открытых источников

Новые правила касаются желтой и красной зон адаптивного карантина

В Украине с 6 декабря начали действовать новые правила адаптивного карантина. Опубликован полный список ограничений в желтой и красной зонах.

Соответственно в желтой зоне запрещено:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов навынос и доставки;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не будут действовать, если все сотрудники и посетители будут иметь один из документов:

  • "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);
  • "зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);
  • международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действующий 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).

Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней.

В красной зоне запрещается:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа учреждений образования, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа учреждений культуры.

Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

Для всех зон действующими остаются нормы:

  • работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Новости по теме: В скором времени из "красной" зоны карантина могут выйти из сразу девять областей Украины

Напомним, накануне сообщалось, что в Украине по состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина соответствуют критериям желтой зоны. Сейчас ситуация с коронавирусом у них лучше, чем в двух областях оранжевой зоны.

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