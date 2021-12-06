В Украине с 6 декабря начали действовать новые правила адаптивного карантина: Полный список ограничений
Новые правила касаются желтой и красной зон адаптивного карантина
В Украине с 6 декабря начали действовать новые правила адаптивного карантина. Опубликован полный список ограничений в желтой и красной зонах.
Соответственно в желтой зоне запрещено:
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов навынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не будут действовать, если все сотрудники и посетители будут иметь один из документов:
- "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);
- "зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);
- международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действующий 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).
Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней.
В красной зоне запрещается:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры.
Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
Для всех зон действующими остаются нормы:
- работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
Напомним, накануне сообщалось, что в Украине по состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина соответствуют критериям желтой зоны. Сейчас ситуация с коронавирусом у них лучше, чем в двух областях оранжевой зоны.