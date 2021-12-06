В Украине девять регионов покидают красную зону карантина: Что изменится для украинцев
Часть регионов выйдут из красной зоны 7 декабря
Из-за стабилизации ситуации с распространением коронавируса, в ближайшее время несколько регионов Украины выйдут из красной зоны карантина.
О том, в каких регионах ослабят карантин и какие будут действовать ограничения - рассказываем далее.
Карантинное зонирование в Украине
По состоянию на утро 6 декабря, в желтую зону адаптивного карантина входят пять областей, а оранжевый уровень установлен лишь в одном регионе.
По информации Минздрава, желтая зона установлена в Тернопольской, Кировоградской, Черновицкой, Харьковской и Закарпатской областях.
Оранжевому уровню эпидемической опасности соответствует только Полтавская область.
В свою очередь красная зона карантина до сих пор охватывает 19 регионов:
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Ровенская область,
- Сумская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
В то же время эпидемиологические показатели уже стабилизировались в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.
Красная зона сократится
3 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время несколько регионов смогут выйти из красной зоны карантина.
"Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей выйти, ожидаем еще девятую", - отмечал Ляшко.
А уже 6 декабря министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что с 7 декабря красный уровень эпидопасности будет отменен в Киеве и еще восьми областях.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", - отметил Немчинов.
Ужесточение карантина
С 6 декабря в Украине вступили в силу обновленные нормы адаптивного карантина, которые касаются зеленой, желтой и красной зон карантина. Основные нововведения затонули работу общественного транспорта, образовательную, культурную и развлекательную сферы.
В зеленой зоне карантина с 6 декабря количество пассажиров в автомобильном транспорте не должно превышать общее количество мест для сидения и 50% стояночных мест.
Кроме того, в зеленой зоне карантина запрещено:
- находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты – респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине;
- самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;
- проводить массовые мероприятия без одетых всеми участниками и организаторами мероприятия средств индивидуальной защиты.
В желтой зоне карантина действуют все ограничения зеленой зоны. Кроме того, добавляется несколько новых правил. В частности, учебные заведения могут работать при условии вакцинации по крайней мере одной дозой 100% сотрудников.
Запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также кинотеатров, театров и других учреждений культуры. Запрет налагается на проведение массовых мероприятий (за исключением аттестации соискателей образования) и межобластные перевозки. Заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку.
"Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.
Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении. Таким образом, на желтом уровне эпиднебезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов", - отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Также отметим, что теперь срок действия желтого сертификата сократили со 120 до 30 дней.
Наиболее строгие карантинные ограничения действуют в красной зоне карантина. Там запрещена работа кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, спортзалов и учреждений культуры.
"Желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса не действителен для работы бизнеса в красной зоне.
Учебные заведения могут работать при условии полной вакцинации (две дозы) 100% сотрудников. Исключение – детские сады и начальные классы школ.
Проверять сертификаты о вакцинации должны сотрудники общественных учреждений путем считывания QR-кода мобильным приложением "Дія". В случае отсутствия у посетителей или сотрудников COVID-документов владельцу заведения грозит от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.
Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины будут работать без ограничений, независимо от зоны карантина.