В Украине девять регионов покидают красную зону карантина: Что изменится для украинцев

DW

Часть регионов выйдут из красной зоны 7 декабря

Из-за стабилизации ситуации с распространением коронавируса, в ближайшее время несколько регионов Украины выйдут из красной зоны карантина.

О том, в каких регионах ослабят карантин и какие будут действовать ограничения - рассказываем далее.

Карантинное зонирование в Украине

По состоянию на утро 6 декабря, в желтую зону адаптивного карантина входят пять областей, а оранжевый уровень установлен лишь в одном регионе.

По информации Минздрава, желтая зона установлена в Тернопольской, Кировоградской, Черновицкой, Харьковской и Закарпатской областях. Оранжевому уровню эпидемической опасности соответствует только Полтавская область. В свою очередь красная зона карантина до сих пор охватывает 19 регионов: Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Луганская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Ровенская область,

Сумская область,

Херсонская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Черниговская область. В то же время эпидемиологические показатели уже стабилизировались в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Пресс-служба Минздрава

Красная зона сократится

3 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время несколько регионов смогут выйти из красной зоны карантина.

"Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей выйти, ожидаем еще девятую", - отмечал Ляшко.

А уже 6 декабря министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что с 7 декабря красный уровень эпидопасности будет отменен в Киеве и еще восьми областях.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", - отметил Немчинов.

Фото из открытых источников