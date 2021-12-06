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В Украине девять регионов покидают красную зону карантина: Что изменится для украинцев

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Топ-новость
Карантин в Украине
DW

Часть регионов выйдут из красной зоны 7 декабря

Из-за стабилизации ситуации с распространением коронавируса, в ближайшее время несколько регионов Украины выйдут из красной зоны карантина

О том, в каких регионах ослабят карантин и какие будут действовать ограничения - рассказываем далее.

Карантинное зонирование в Украине

По состоянию на утро 6 декабря, в желтую зону адаптивного карантина входят пять областей, а оранжевый уровень установлен лишь в одном регионе.

По информации Минздрава, желтая зона установлена в Тернопольской, Кировоградской, Черновицкой, Харьковской и Закарпатской областях.

Оранжевому уровню эпидемической опасности соответствует только Полтавская область.

В свою очередь красная зона карантина до сих пор охватывает 19 регионов:

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Ровенская область,
  • Сумская область,
  • Херсонская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

В то же время эпидемиологические показатели уже стабилизировались в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.

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Пресс-служба Минздрава

Красная зона сократится

3 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время несколько регионов смогут выйти из красной зоны карантина.

"Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей выйти, ожидаем еще девятую", - отмечал Ляшко.

А уже 6 декабря министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что с 7 декабря красный уровень эпидопасности будет отменен в Киеве и еще восьми областях.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", - отметил Немчинов.

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Фото из открытых источников

Ужесточение карантина

С 6 декабря в Украине вступили в силу обновленные нормы адаптивного карантина, которые касаются зеленой, желтой и красной зон карантина. Основные нововведения затонули работу общественного транспорта, образовательную, культурную и развлекательную сферы.

В зеленой зоне карантина с 6 декабря количество пассажиров в автомобильном транспорте не должно превышать общее количество мест для сидения и 50% стояночных мест. 

Кроме того, в зеленой зоне карантина запрещено:

  • находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты – респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
  • находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине;
  • самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;
  • проводить массовые мероприятия без одетых всеми участниками и организаторами мероприятия средств индивидуальной защиты.

В желтой зоне карантина действуют все ограничения зеленой зоны. Кроме того, добавляется несколько новых правил. В частности, учебные заведения могут работать при условии вакцинации по крайней мере одной дозой 100% сотрудников. 

Запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также кинотеатров, театров и других учреждений культуры. Запрет налагается на проведение массовых мероприятий (за исключением аттестации соискателей образования) и межобластные перевозки. Заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку.

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Пресс-служба Минздрава

"Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении. Таким образом, на желтом уровне эпиднебезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов", - отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Также отметим, что теперь срок действия желтого сертификата сократили со 120 до 30 дней.

Наиболее строгие карантинные ограничения действуют в красной зоне карантина. Там запрещена работа кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, спортзалов и учреждений культуры.

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Пресс-служба Минздрава

"Желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса не действителен для работы бизнеса в красной зоне.

Учебные заведения могут работать при условии полной вакцинации (две дозы) 100% сотрудников. Исключение – детские сады и начальные классы школ.

Проверять сертификаты о вакцинации должны сотрудники общественных учреждений путем считывания QR-кода мобильным приложением "Дія". В случае отсутствия у посетителей или сотрудников COVID-документов владельцу заведения грозит от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.

Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины будут работать без ограничений, независимо от зоны карантина.

 

 

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