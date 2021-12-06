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Ухудшение погоды: В Киеве и ряде областей ожидается мокрый снег, гололедица и туман

Снегопад
Фото из открытых источников

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц

В Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Также ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Новости по теме: На Закарпатье ухудшится погода: Синоптики прогнозируют мороз до -17°, сильные снегопады и ураганы

Ранее сообщалось, что в западных областях Украины, особенно в Карпатском регионе, синоптики прогнозируют снегопады, порывистый ветер, метели и снежные заносы.

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